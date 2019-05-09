«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиSport24.ru 04:15

Спорт день за днем

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Происшествия У берегов Реюньона серфер умер из-за нападения акулы Акула напала в четверг на 33-летнего мужчину, который занимался серфингом у побережья французского острова Реюньон в Индийском океане, он скончался, передает местный портал Imaz Press Réunion.

Происшествия В Японии произошло извержение вулкана Асо В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.

Происшествия Найдено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае туриста В Республике Алтай обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Сейчас устанавливается личность.

Происшествия Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.

Происшествия Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.

Политика Названа дата экстренного саммита ЕС после выборов в Европарламент Предстоящие выборы в Европарламент (23-26 мая) и смена власти в институтах ЕС являются одной из главных тем нынешнего саммита в Сибиу.

ЖКХ Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.

Политика На Украине провокации нацистов в День Победы были беспомощными В городах Украины не обошлось без традиционных провокаций нацистов в День Победы, которые, однако, были беспомощными и малочисленными.

Здоровье Кошки больше не проблема. Российские ученые создают вакцину от аллергии По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, каждый пятый европеец страдает той или иной формой аллергии.

Футбол В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.

Армия и оружие WSJ рассказал о секретной ракете США Ракета может наносить удары без взрыва, что позволяет снизить число жертв среди гражданского населения.

Футбол Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.

Хоккей Хоккеист сборной Канады Таварес получил травму на тренировке и вернется в Торонто Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и сборной Канады Джон Таварес получил повреждение на тренировке национальной команды.

Происшествия «Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100 Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.

Политика Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.

Общество Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Политика МИД России высылает двух шведских дипломатов МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, пишет РИА Новости.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново Европейский союз не может развиваться в нынешнем виде, поэтому его проще ликвидировать, а взамен создать новое международное объединение.