Футбол

«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиЕвро-футбол.ру 04:36

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги, оформивший дубль в матче с "Барселоной" (4:0), будет вознагражден новым контрактом. Согласно данным The Independent, в ближайшее время руководство клуба продлит сотрудничество с 24-летним бельгийцем.
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