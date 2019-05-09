«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиЕвро-футбол.ру 04:36

Форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги, оформивший дубль в матче с "Барселоной" (4:0), будет вознагражден новым контрактом. Согласно данным The Independent, в ближайшее время руководство клуба продлит сотрудничество с 24-летним бельгийцем.

Спорт день за днем

Происшествия Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Армия и оружие В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика "В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.

Политика Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.

Хоккей Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения Братьев Кокориных приговорили к 18 месяцам, Мамаева и Протасовицкого — к 17. Адвокаты намерены подать апелляцию.

Политика Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.

Политика После выборов в Европарламент ЕС проведет внеочередной саммит Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что ЕС проведет внеочередной саммит после выборов в Европарламент, которые намечены на 26 мая.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Общество Проглотивший осу кот покорил соцсети В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.

Общество Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы Питер обвиняет клуб в нарушении авторских прав. Он уже подал соответствующий иск в суд. Боссы «Вулверхэмптона» отвергли обвинения Дэвиса.

Футбол Итальянская Серия А представила новый логотип Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип. Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза.

Шоу-бизнес Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».

Наука Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.

Политика Порошенко назвал участников «Бессмертного полка» ряжеными Петр Порошенко в последние дни своего президентства назвал акцию «Бессмертный полк» - «ряженой».

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Общество В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Политика Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.

Финансы Мировые фондовые рынки снижаются на фоне угрозы ответных мер Китая в адрес США В среду вечером The Wall Street Journal сообщила, что Пекин пригрозил ввести неуточненные ответные меры, если Белый дом повысит импортные пошлины на китайские товары.

Футбол Футболист «Барселоны» Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы Нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес не примет участия в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

Авто Цены на новые автомобили в России продолжают расти Специалисты зафиксировали в мае изменение цен на 2 модели премиальных брендов и одну — из массового сегмента.

Политика Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание героя Украины Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины.