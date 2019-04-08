Футбол
«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиЕвро-футбол.ру 01:10
Руководство "Ливерпуля" намерено предложить новое трудовое соглашение нападающему Дивоку Ориги, рапортует Football Insider.
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Происшествия
Один человек погиб в перестрелке в Дании
В результате один человек погиб, несколько были получили ранения. По информации СМИ, задержанным от 20 до 32.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему паспорт Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
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Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Гаджеты
IPhone и iPad теперь показывают срок действия гарантии в настройках
В случае, если устройство не имеет гарантии, узнать об этом можно именно здесь.
Обновлено вчера в 08:17
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
На этой неделе в Екатеринбурге потеплеет до +16
В Екатеринбург пришло весеннее тепло. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Музыка
YouTube заблокировал клип группы «Альянс» «На заре»
Обновлено вчера в 16:59
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
«Сейчас я более счастливый человек, чем 10 лет назад»: Матвейчук вспомнил отношения с Макеевой
Актер добавил, что после расставания с Анастасией Макеевой он не планировал новых отношений, однако Глазкова стала его судьбой.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В Москве на 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Днем 8 апреля воздух в Москве прогреется от +7 до +9 градусов.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено 06 апреля в 17:48
Общество
Женщины назвали самые неприятные мужские черты
Обновлено в 01:10
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов
30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
Обновлено вчера в 17:15