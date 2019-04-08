Футбол
«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиЕвро-футбол.ру 01:10
Руководство "Ливерпуля" намерено предложить новое трудовое соглашение нападающему Дивоку Ориги, рапортует Football Insider.
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Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
В Москве простились с экс-главой ФСБ Николаем Ковалевым
Обновлено в 05:40
Здоровье
Медики проверят состояние ногтей и кожи москвичей
Доктора из Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения 13 и 20 апреля проведут акцию под названием «Весенняя диспансеризация ногтей».
Обновлено в 06:29
Наука
Казанские онкологи сделают бесплатную маммографию женщинам старше 50 лет
Бесплатное маммографическое обследование для всех женщин в возрасте от 50 до 69 лет организуют врачи Республиканского клинического онкологического диспансера, сообщает пресс-служба клиники.
Обновлено в 06:28
Политика
В ЦИК потребовали устроить дебаты Порошенко и Зеленского на ТВ
До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».
Обновлено в 02:39
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Путин заявил о важности сохранения свободного интернета
Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище
Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:10
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 направятся в Крым
Как сообщает издание, сейчас решается вопрос в какую именно авиачасть будут направлены новейшие истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиаполк (дислоцирован в Крымске) или в 38-й истребительный авиационный полк на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
Обновлено в 02:10
Общество
Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком
Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
Обновлено в 04:21
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Политика
Зеленский объявил, что готов к переговорам с Путиным
Говоря о своем решении встретиться с Владимиров Путиным Зеленский сообщил, что не намерен "жертвовать" территориями и людьми.
Обновлено в 04:18
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей
Обновлено в 04:48
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских
Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
США объявили о выводе военных из Ливии
4 апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) объявило о выводе военнослужащих из Ливии в связи с обострением ситуации в стране.
Обновлено вчера в 07:39
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено 05 апреля в 06:49
Политика
Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области
Президент Украины Петр Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Максима Степанов, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Байкеры впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге
Байкеры из клуба «Черные ножи» в 2019 году впервые примут участие в параде на 9 Мая в центре Екатеринбурга, сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.
Обновлено в 04:59
Политика
Кремль не обсуждает изменения в Конституции России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участия в дискуссиях о возможном внесении изменений в Конституцию РФ.
Обновлено в 06:26
Общество
В Крыму отложили курортный сбор
Парламент Крыма принял закон о переносе введения курортного сбора на 1 мая 2021 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:12
Политика
Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала
Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10