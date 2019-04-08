«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиЕвро-футбол.ру 01:10

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Здоровье Медики проверят состояние ногтей и кожи москвичей Доктора из Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения 13 и 20 апреля проведут акцию под названием «Весенняя диспансеризация ногтей».

Наука Казанские онкологи сделают бесплатную маммографию женщинам старше 50 лет Бесплатное маммографическое обследование для всех женщин в возрасте от 50 до 69 лет организуют врачи Республиканского клинического онкологического диспансера, сообщает пресс-служба клиники.

Политика В ЦИК потребовали устроить дебаты Порошенко и Зеленского на ТВ До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».

Политика Путин заявил о важности сохранения свободного интернета Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.

Происшествия В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Экономика Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.

Происшествия Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат 1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.

Армия и оружие Новейшие истребители Су-57 направятся в Крым Как сообщает издание, сейчас решается вопрос в какую именно авиачасть будут направлены новейшие истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиаполк (дислоцирован в Крымске) или в 38-й истребительный авиационный полк на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

Общество Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.

Экономика В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.

Политика Зеленский объявил, что готов к переговорам с Путиным Говоря о своем решении встретиться с Владимиров Путиным Зеленский сообщил, что не намерен "жертвовать" территориями и людьми.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Происшествия В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.

Армия и оружие США объявили о выводе военных из Ливии 4 апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) объявило о выводе военнослужащих из Ливии в связи с обострением ситуации в стране.

Финансы Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Политика Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Президент Украины Петр Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Максима Степанов, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Армия и оружие Байкеры впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге Байкеры из клуба «Черные ножи» в 2019 году впервые примут участие в параде на 9 Мая в центре Екатеринбурга, сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.

Политика Кремль не обсуждает изменения в Конституции России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участия в дискуссиях о возможном внесении изменений в Конституцию РФ.

Общество В Крыму отложили курортный сбор Парламент Крыма принял закон о переносе введения курортного сбора на 1 мая 2021 года, сообщает ТАСС.