Футбол
«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиЕвро-футбол.ру 01:10
Руководство "Ливерпуля" намерено предложить новое трудовое соглашение нападающему Дивоку Ориги, рапортует Football Insider.
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Кино
В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым
Обновлено в 04:15
Общество
Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Общество
Росконтроль назвал качественный плавленый сыр
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Обновлено в 01:24
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением, заявил изданию Financial Times генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Футбол
Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Муж актрисы Светланы Дружининой попал в реанимацию
Как сообщает РЕН ТВ, мужчине сделали срочную операцию; сейчас он в реанимации.
Обновлено в 03:52
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Спорт
Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника
Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок
Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает прокуратура Свердловской области.
Обновлено в 05:15
Происшествия
На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина
Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром
Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков
Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Российские дипломаты в Италии уличили американских коллег в некорректности
Статья американского дипломата была приурочена к 70-летнему юбилею образования НАТО, которую он назвал "самым успешным альянсом в истории".
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Виталий Гогунский развелся с женой
Известный российский актер, звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой, фотомоделью Ириной Маирко.
Обновлено в 03:05
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта.
Обновлено в 03:30
Политика
ФБР начало расследование против олигарха Коломойского
Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:40
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32