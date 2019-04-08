Футбол

«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиЕвро-футбол.ру 01:10

Руководство "Ливерпуля" намерено предложить новое трудовое соглашение нападающему Дивоку Ориги, рапортует Football Insider.
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СМИ: «Ливерпуль» готов продлить контракт с Ориги

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СМИ: «Ливерпуль» готов продлить контракт с Ориги

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«Ливерпуль» планирует продлить контракт с нападающим Ориги

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«Ливерпуль» готов продлить контракт с Ориги

Sport24.ru01:30

СМИ: «Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт

Спорт-Экспрессвчера в 22:56

«Ливерпуль» предложит новый контракт Ориги

Евро-футбол.ру01:10
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Как сообщает РЕН ТВ, мужчине сделали срочную операцию; сейчас он в реанимации.
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Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
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Экономика

Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков

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