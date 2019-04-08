Футбол
«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиЕвро-футбол.ру 01:10
Руководство "Ливерпуля" намерено предложить новое трудовое соглашение нападающему Дивоку Ориги, рапортует Football Insider.
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Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Политика
Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев
На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Выявлены лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Бурятии школьники повредили 37 могил
В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Космос
Астрономы нашли «корональные дожди» у самой поверхности Солнца
Высота, на которой прекращается их разогрев при подъеме по стримеру, интересна и с точки зрения одного из самых известных парадоксов Солнца — экстремального разогрева его короны, раскаленной на порядки сильнее недр звезды.
Обновлено в 02:16
Общество
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор с 8 по 28 апреля организовал всероссийскую горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 01:51
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера Азара
"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие
Нетаньяху заявил, что мог бы оккупировать Газу, "но что с ней делать?"
Нетаньяху от прямого ответа попытался уйти, отметив, что мог бы отдать приказ на взятие Газы, но «война – это не первая, а последняя опция в этой ситуации».
Обновлено в 02:50
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Футбол
Панюков: «Урал» не та команда, которая должна играть в стыках
Нападающий «Урала» Андрей Панюков поделился мнением о домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Енисеем» (3:2), в котором он забил победный гол и сделал голевую передачу.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
IPhone XI получит тройную камеру с «суперширокоугольным» объективом и камерой TOF
Обновлено в 01:02
Политика
В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла
Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
Свердловская область увеличит продажи услуг за рубеж
По данным министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, производители услуг проявляют большой интерес к экспортной деятельности: участвуют в деловых и организационных мероприятиях, регулярно входят в состав деловых миссий Свердловской области за рубеж, где под них составляется профильная программа.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Женщины назвали самые неприятные мужские черты
Обновлено в 01:10
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines
Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина
В Румынии на побережье Черного моря выбросило несколько десятков пакетов с кокаином. Об этом 6 апреля сообщил портал «Страна.ua».
Обновлено 06 апреля в 23:36
Энергетика
Sinopec и Shell займутся добычей сланцевой нефти в Китае
Китайская нефтекомпания Sinopec и нефтегазовая Royal Dutch Shell договорились о совместном исследовании, разведке и добыче сланцевой нефти.
Обновлено в 02:58