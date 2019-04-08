Футбол

«Ливерпуль» предложит новый контракт ОригиЕвро-футбол.ру 01:10

Руководство "Ливерпуля" намерено предложить новое трудовое соглашение нападающему Дивоку Ориги, рапортует Football Insider.
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СМИ: «Ливерпуль» готов продлить контракт с Ориги

Матч ТВ02:12

СМИ: «Ливерпуль» готов продлить контракт с Ориги

Sportbox.RU02:12

«Ливерпуль» готов продлить контракт с Ориги

Sport24.ru01:30

СМИ: «Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт

Спорт-Экспрессвчера в 22:56

«Ливерпуль» предложит новый контракт Ориги

Евро-футбол.ру01:10
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Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Политика

Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев

На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Выявлены лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 02:45
Происшествия

В Бурятии школьники повредили 37 могил

В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Космос

Астрономы нашли «корональные дожди» у самой поверхности Солнца

Высота, на которой прекращается их разогрев при подъеме по стримеру, интересна и с точки зрения одного из самых известных парадоксов Солнца — экстремального разогрева его короны, раскаленной на порядки сильнее недр звезды.
Обновлено в 02:16
Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам общепита

Роспотребнадзор с 8 по 28 апреля организовал всероссийскую горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 01:51
Финансы

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения.
Обновлено в 03:20
Футбол

«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера Азара

"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

Нетаньяху заявил, что мог бы оккупировать Газу, "но что с ней делать?"

Нетаньяху от прямого ответа попытался уйти, отметив, что мог бы отдать приказ на взятие Газы, но «война – это не первая, а последняя опция в этой ситуации».
Обновлено в 02:50
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Футбол

Панюков: «Урал» не та команда, которая должна играть в стыках

Нападающий «Урала» Андрей Панюков поделился мнением о домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Енисеем» (3:2), в котором он забил победный гол и сделал голевую передачу.
Обновлено в 03:26
Гаджеты

IPhone XI получит тройную камеру с «суперширокоугольным» объективом и камерой TOF

Обновлено в 01:02
Политика

В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла

Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика

Свердловская область увеличит продажи услуг за рубеж

По данным министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, производители услуг проявляют большой интерес к экспортной деятельности: участвуют в деловых и организационных мероприятиях, регулярно входят в состав деловых миссий Свердловской области за рубеж, где под них составляется профильная программа.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер

Обновлено вчера в 17:37
Общество

Женщины назвали самые неприятные мужские черты

Обновлено в 01:10
Происшествия

Рейс из Омска в Москву задержали из-за неисправности лайнера

Обновлено в 02:40
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines

Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина

В Румынии на побережье Черного моря выбросило несколько десятков пакетов с кокаином. Об этом 6 апреля сообщил портал «Страна.ua».
Обновлено 06 апреля в 23:36
Транспорт

В Челябинске заменят зеленые остановки на гостевых маршрутах

Обновлено в 02:34
Энергетика

Sinopec и Shell займутся добычей сланцевой нефти в Китае

Китайская нефтекомпания Sinopec и нефтегазовая Royal Dutch Shell договорились о совместном исследовании, разведке и добыче сланцевой нефти.
Обновлено в 02:58
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Бельгийский футболист кенийского происхождения, нападающий клуба «Ливерпуль». Игрок национальной сборной Бельгии.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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