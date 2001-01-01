Футбол

«Ливерпуль» предложит Ориги новый контрактSports.ru 02:46

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
«Ливерпуль» намерен заключить новое соглашение с нападающим Дивоком Ориги. Дубль бельгийца в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:0) впечатлил главного тренера месирсайдцев Юргена Клоппа, и он готов продлить контракт с Ориги.
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Подробнее о событии

Ориги впечатлил Клоппа, с бельгийцем готовы продлить контракт

Нева Спорт02:56

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

Бомбардир.ру02:55

«Ливерпуль» предложил Ориги новый контракт после матча с «Барселоной»

ProstoProSport02:49

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Ориги

Спорт-Экспресс02:05

«Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт

Чемпионат01:33

СМИ: «Ливерпуль» продлит контракт с автором дубля в ворота «Барселоны»

Матч ТВ02:52

«Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт

Sports.ru02:46
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