"Ливерпуль" в своем официальном поздравил центрального защитника клуба Виргила ван Дейка с 28-летием. Ван Дейк вошел в символическую сборную Европы сезона-2018/19 по версии ESM.

Политика Минута, уничтожившая Грузию: журналист за секунды лишил страну шансов примириться с Россией Рассказывать сказки об отсутствии в Грузии русофобии после всего одной минуты выступления по-русски телеведущего Габунии уже не удастся.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Политика Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».

Политика Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор» Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.

Политика Между Россией и Украиной состоится прямой телемост Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии После диагностики врачи не дали позитивных прогнозов Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала журналистам, что после диагностики врачи отказались от позитивного прогноза для избитой девочки из Ингушетии, передает РИА Новости.

Политика Соловьев прокомментировал необычное поведение Зеленского В случае же с Зеленским очень многое стало зависеть от команды президента. «Но пока все выглядит печально», – подвел итог Соловьев.

Наука Дайджест научно-популярных мероприятий 08.07 – 14.07 Зачем идти: разобраться, что знает человечество о реальных событиях, произошедших 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС; почему этот роковой день до сих пор вызывает массу вопросов и никому не дает покоя, вынуждая всех — от ученых до режиссеров кино — из раза в раз возвращаться к тем драматическим событиям и можно ли считать Чернобыльскую аварию самой страшной техногенной катастрофой XX века.

Экономика Специалисты по киберзащите покидают банки Сегодня, 8 июля 2019 года, стало известно, что специалисты по кибербезопасности массово увольняются из банков, переходя в другие сферы.

Общество СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой впервые показала своего бойфренда Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в Соединенных Штатах Америки. В своих соцсетях девушка выставила фото с бойфрендом.

Происшествия В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.

Происшествия Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике» Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.

Происшествия В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Общество Эксперты объяснили падение рождаемости в России Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Политика Иран начинает обогащение урана выше уровня СВПД Власти Ирана приняли решение о начале обогащения урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой.

Общество Во Франции выпал град размером с теннисный мяч Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Происшествия Консул Болгарии попал в ДТП в центре Екатеринбурга В Екатеринбурге 7 июля консул Болгарии попал в ДТП с трамваем, сообщает «Комсомольская правда».

Политика Оппозиция победила на выборах в Греции Правоцентристская оппозиционная партия «Новая демократия» победила на парламентских выборах в Греции, сообщает Reuters.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» "Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.