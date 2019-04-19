Футбол

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»Спорт-Экспресс 04:50

"Ливерпуль" повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны" для болельщиков гостевой команды, информирует официальный сайт "красных". Первая встреча пройдет 1 мая в Испании, ответная – 7 мая в Англии.
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«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны», чтобы частично компенсировать траты своих фанатов

Бомбардир.ру07:55

«Ливерпуль» озвучил цены для болельщиков «Барселоны». Они выше обычного

Матч ТВ05:23

«Ливерпуль» озвучил цены для болельщиков «Барселоны». Они выше обычного

Sportbox.RU05:23

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

Чемпионат05:33

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

Спорт-Экспресс04:50

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны» на матч ЛЧ

РИА Новости04:34

«Ливерпуль» компенсирует болельщикам часть цены билетов на «Камп Ноу», подняв цены на «Энфилд» для фанатов «Барсы»

Sports.ru05:50
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Экономика

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D

Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Происшествия

Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ

Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги

Звезда показала мозоли до мяса, пишет Teleprogramma.pro. При этом балерина отметила, что ни о чем не жалеет.
Обновлено в 05:29
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Свидетель драки сообщил о «неизвестном друге» Мамаева и Кокорина

В деле об избиении футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным чиновников в кафе «Кофемания» появился таинственный драчун, который был вместе со спортсменами, но на скамью подсудимых не попал.
Обновлено в 06:32
Политика

Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами

Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

В Астрахани сообщают о массовых избиениях заключенных

Беспредел заключается в том, что сотрудники нарушают права заключённых, обращаются с ними как с животными, вымогают деньги с родных, запугивают и применяют насилие.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В селе на юге Забайкальского края сгорели более 30 жилых домов

Более 30 жилых домов сгорели в селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика

Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Спорт

Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой

Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что много общается с фигуристкой Евгенией Медведевой, и анонсировал новости об их совместном будущем.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав

Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем

Звезда телесериала "Кухня" сообщила о болезненном расставании с мужем.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Экономика

Затраты на создание сетей 5G в России оценили в 650 млрд рублей

По словам Акимова, затраты компаний на создание сети нового поколения составят около 650 млрд рублей.
Обновлено в 07:13
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
Наука

Ученые назвали главную причину старения

Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Культура

Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии

Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.
Обновлено вчера в 14:50
Интернет

Instagram может скрыть под постом количество лайков

Обновлено в 05:17
Здоровье

Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе

Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19
Общество

В Финляндии вновь начали трансляцию из гнезда хищной птицы скопы

Финское отделение Всемирного фонда дикой природы в этом году вновь начало прямую интернет-трансляцию из гнезда скопы - хищной птицы, занесенной, в частности, в Красную книгу России и Белоруссии, а также охраняемой в Финляндии.
Обновлено в 08:10
Футбол

Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»

Сегодня завершился матч 24-го тура.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Два миллиона бутылок вина уничтожил пожар в Бордо

В результате уничтожено как минимум два миллиона бутылок вина. В Бордо производятся одни из самых дорогих и востребованных в мире вин.
Обновлено в 05:43
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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