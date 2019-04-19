«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»Спорт-Экспресс 04:50

"Ливерпуль" повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны" для болельщиков гостевой команды, информирует официальный сайт "красных". Первая встреча пройдет 1 мая в Испании, ответная – 7 мая в Англии.

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

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