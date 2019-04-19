Футбол

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»Спорт-Экспресс 04:50

"Ливерпуль" повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны" для болельщиков гостевой команды, информирует официальный сайт "красных". Первая встреча пройдет 1 мая в Испании, ответная – 7 мая в Англии.
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«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

Спорт-Экспресс04:50

«Ливерпуль» озвучил цены для болельщиков «Барселоны». Они выше обычного

Матч ТВ05:23

«Ливерпуль» озвучил цены для болельщиков «Барселоны». Они выше обычного

Sportbox.RU05:23

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

Чемпионат05:33

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны» на матч ЛЧ

РИА Новости04:34
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
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Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
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Депутаты Заксобрания Челябинской области отчитались о доходах

«Курс дела» собрал самые яркие моменты декларационной кампании региональных парламентариев Топ самых финансово успешных депутатов возглавил собственник компании «Южуралзолото» Константин Струков, задекларировавший в 2018 году 4 млрд. 461 млн. рублей.
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В Соединенных Штатах Национальный музей авиации и космонавтики планирует выставить скафандр космонавта Нила Армстронга, в котором он ступил на поверхность Луны, сообщает пресс-служба музея.
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