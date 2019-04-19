«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»Чемпионат 05:33

«Ливерпуль» повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной» для болельщиков испанской команды. Как сообщает официальный сайт английской команды, гостевая квота на выездной матч с «Барселоной» составит 4620 билетов, каждый из которых будет стоить € 119.

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

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