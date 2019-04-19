Футбол

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»Чемпионат 05:33

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 16 апреля
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
«Ливерпуль» повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной» для болельщиков испанской команды. Как сообщает официальный сайт английской команды, гостевая квота на выездной матч с «Барселоной» составит 4620 билетов, каждый из которых будет стоить € 119.
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