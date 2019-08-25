Футбол
«Ливерпуль» повторил клубный рекордГазета.Ru вчера в 22:45
Жоэль Матип
|41′
|48′
Давид Луиз
Мохамед Салах
|49′
Мохамед Салах
|58′
|61′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
|69′
Садио Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
|77′
|81′
Джо Уиллок
Александр Ляказетт
|85′
Лукас Торрейра
|86′
Маттео Гендузи
Генрих Мхитарян
Роберто Фирмино
Адам Лаллана
|86′
Фабиньо
|90′+3′
|53%
|Владение мячом
|47%
|85%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|5
|6
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
2 ×
20
Лаллана
15
Окслейд-Чемберлен
1
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
5
Папастатопулос
23
Луиз
18
Монреаль
7
Мхитарян
34
Джака
9
Ляказетт
14
Обамеянг
19
Пепе
11
Торрейра
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
"Ливерпуль" сумел повторить клубный рекорд 30-летней давности, когда в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Арсенал" со счетом 3:1. Эта 12-я победа подопечных Юргена Клоппа подряд в чемпионате Англии, учитывая прошлый сезон. Такое же достижение было установлено в 1990 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Встреча 7-го тура, состоявшаяся в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Голы в составе победителей забили Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66), Никола Влашич (73).
Обновлено в 11:25
Политика
Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива
Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 10:55
Футбол
«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»
В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Обновлено в 10:58
Музыка
«Человек в шляпе» на сцене «Чернозём-2019»: фоторепортаж
Обновлено в 10:59
Политика
Власти США не ожидают от Китая ответных мер на повышение пошлин
Вашингтон не ожидает от Пекина ответных мер на решение президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на товары из Китая.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина арендовал автомобиль и въехал в КамАЗ.
Обновлено в 06:25
Экономика
Выявлены российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
Как выяснили эксперты, наибольшая доля просрочек по ипотеке зафиксирована на Алтае, в Карачаево-Черкесии, в Северной Осетии и в Бурятии.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Арестованная звезда Instagram сделала миллионы на детской проституции
48-летнюю Лилиану дель Кармен Кампос Пуэлло обвиняют в организации детской проституции — следствие установила, что колумбийская звезда Instagram заманила в преступные сети сотни несовершеннолетних девочек.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе показал своим подписчикам сына
Известный российский поп-певец Валерий Меладзе опубликовал совместную фотографию со своим сыном, соответствующий снимок был опубликован 24 августа в социальной сети Instagram.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Названа вероятная причина разрушения моста в Харькове
По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегруза одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошел сдвиг плиты и разрушение конструкции.
Обновлено в 08:51
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Собаки по запаху определили рак у женщин
Обновлено в 11:47
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью
По предварительным данным, новый кроссовер от Honda обойдется китайским автомобилистам, минимум, в 168 900 юаней, что эквивалентно 1,56 млн рублей.
Обновлено в 01:40
Футбол
Борнмут — Манчестер Сити 1:3
Обновлено в 10:54
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
В России выпустят замену самолету Ан-2 «Кукурузник»
Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минпромторг.
Обновлено в 02:14
Политика
Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке
Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 10:12
Политика
Однопартиец Трампа примет участие в президентской гонке
Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш заявил о своем намерение участвовать в пезидентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году.
Обновлено в 09:34
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Зенит» уступил «Уфе» на выезде
Хозяева поля одолели петербуржцев со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 79-й минуте поединка.
Обновлено вчера в 11:47