Футбол

«Ливерпуль» повторил клубный рекордГазета.Ru вчера в 22:45

Ливерпуль — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Жоэль Матип
41′
48′
Давид Луиз
Мохамед Салах
49′
Мохамед Салах
58′
61′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
69′
Садио Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
81′
Джо Уиллок
Александр Ляказетт
85′
Лукас Торрейра
86′
Маттео Гендузи
Генрих Мхитарян
Роберто Фирмино
Адам Лаллана
86′
Фабиньо
90′+3′
"Ливерпуль" сумел повторить клубный рекорд 30-летней давности, когда в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Арсенал" со счетом 3:1. Эта 12-я победа подопечных Юргена Клоппа подряд в чемпионате Англии, учитывая прошлый сезон. Такое же достижение было установлено в 1990 году.
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