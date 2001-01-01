Футбол
«Ливерпуль» повесил ценник на МанеBookmaker-ratings.ru вчера в 16:52
Как сообщает издание A Bola, «Ливерпуль» не горит желанием продавать 27-летнего форварда Мане в «Реал». Чтобы остудить интерес руководства «сливочных», «Ливерпуль» выставил на футболиста ценник в 180 миллионов евро.
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СМИ: «Ливерпуль» готов вести переговоры по Мане с суммы в 180 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 15:48
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Арина Шарапова откровенно рассказала об отношении к ботоксу
Телеведущая отметила, что любимая работа почти лишила ее сна, но как-то исправлять это она не собирается: – Иногда встаю в три утра, а лечь могу и в полночь, и в час ночи.
Обновлено в 02:01
Транспорт
«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля
Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
Обновлено в 01:05
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
США предрекли победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем
«США могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд», — сообщил автор издания.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Суд частично снял арест с имущества Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, разрешив ему получать 80% его зарплаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала романтичный снимок с Егором Кридом
Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила романтичный снимок с Егором Кридом, чем спровоцировала слухи о романе.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
В ЛНР насчитали три обстрела за сутки со стороны ВСУ
"За 21 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - приводит РИА Новости слова представителя непризнанной республики.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
Офицеры Росгвардии получили дипломы об окончании академий Минобороны
Обновлено вчера в 12:58
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Ростуризм попросил туроператоров остановить продажу туров в Грузию
Агентство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях, а российским туроператорам приостановить продажу туров до нормализации ситуации.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Три машины столкнулись на западе Крыма, в результате аварии один человек погиб и пять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
Обновлено в 03:15
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа
Недавно девушка стала участницей известной программы «Судьба человека», где немного приоткрыла завесу своей личной жизни.
Обновлено вчера в 12:51