Футбол
«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛСоветский спорт 09:15
Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го. Клуб потратил 51 млн на агентов в указанный период.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
ФСБ завела уголовное дело на мэра Евпатории
Следственный отдел крымского управления ФСБ завел уголовное дело на мэра Евпатории Андрея Филонова, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:02
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна
Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
Обновлено в 10:47
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Здоровье
Клещи покусали сразу 9 волгоградцев
По сообщению ведомства, в больницы и поликлиники обратилось уже девять покусанных человек.
Обновлено в 04:14
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Культура
Ярмольник назвал Данелию «слишком дорогим человеком»
Актер Леонид Ярмольник отреагировал на новость о кончине советского и российского кинорежиссера Георгия Данелии, ушедшего из жизни в четверг, 4 апреля, в возрасте 88 лет.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
88-летний Иван Краско вновь решил жениться
Несмотря на свой весьма солидный возраст, народный артист России Иван Краско решил в очередной раз жениться, в пятый по счету.
Обновлено в 05:44
Экономика
Avito: россияне стали чаще продавать готовый бизнес
Средняя стоимость снизилась на 14% и составила 3,05 млн рублей. Готовый бизнес стал доступнее в 17 из 23 крупнейших городов.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Авто
Lada Largus «для экономных» поступила в продажу
4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Фан-клуб Сергея Лазарева собрал деньги на лечение тяжелобольных детей
По словам поп-исполнителя, средства были направлены на лечение и операции двоим детям с пороком сердца — Кате Тарасовой и Саше Кулаеву, подопечным благотворительного фонда «Детские сердца».
Обновлено в 08:45
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Происшествия
Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга устроили акцию протеста
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили акцию протеста в перерыве на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, сообщает «Бумага».
Обновлено в 11:03
Политика
Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него
Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского.
Обновлено в 11:12
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Apple представила беспроводные наушники Power Beats Pro
Apple представила беспроводные наушники Power Beats Pro, следует из информации на сайте Beats Electronics, который с 2014 года принадлежит Apple.
Обновлено в 10:19
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Здоровье
Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков
Травина отметила, что учитывая рост онкологических заболеваний в России, нужно больше уделять внимание диагностике в детском возрасте, когда заболевание можно легко вылечить или даже предотвратить.
Обновлено в 05:38
Хоккей
Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки прокомментировал шансы капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает официальный сайт лиги.
Обновлено в 03:30