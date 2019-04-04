Футбол

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛСоветский спорт 09:15

Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го. Клуб потратил 51 млн на агентов в указанный период.
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«Ливерпуль» потратил на услуги агентов больше всех в АПЛ

Матч ТВ10:21

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ

Советский спорт09:15

Клубы АПЛ выплатили агентам больше 300 млн евро за последний год

Eurosport.ru08:35

«Ливерпуль» за год выплатил агентам £43,8 млн. Больше всех в АПЛ

Sport24.ru07:47

«Ливерпуль» за год заплатил 43 миллиона агентам. У «Челси» - почти в 2 раза меньше

Спорт-Экспресс07:31

«Ливерпуль» выплатил агентам 43 млн фунтов в прошлом году – больше всех в АПЛ. В топ-3 также «Челси» и «Ман Сити»

Sports.ru08:46

«Ливерпуль» за прошлый год выплатил агентам 43,8 млн фунтов

Soccer.ru08:37
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
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Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
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По признанию Малышевой, мужчина спит не более 4-5 часов и при этом цитирует императора Наполеона: «Я сплю не больше четырех часов, старики не больше пяти, солдаты шести, женщины семи, дети восьми, а девять могут позволить себе спать только больные».
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Армия и оружие

Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум

Министр иностранных дел заявил, что С-400 «не будут интегрированы» в общую оборонительную структуру НАТО, но будет служить интересам собственной обороны Турции.
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Армия и оружие

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
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Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
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Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца

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Политика

В российских школах изменят меры безопасности

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
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Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

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Новинка предлагается в комплектации Plus с бензиновым двигателем T5 мощностью в 250 л.с. Цены стартуют с отметки в 3 069 000 рублей, сообщает Volvo Car Russia.
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Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Футбол

Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»

Инсайды "СЭ" Хотим постоянно выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов – В одном из наших разговоров, который состоялся еще до мая 2017-го "Спартак", вы сказали, что стимул не продавать клуб заключается в том, чтобы красно-белые вновь стали чемпионами.
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Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
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«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
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Бастрыкин вменил судье 37 преступлений

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Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
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Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
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Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
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Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьеры

26 марта ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
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Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 добрался до России

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У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше

Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.
Обновлено в 06:17
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В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины

Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 12:24
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Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
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Роналду проиграл суд журналистам

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
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Ученые нашли коралловый паразит с поразившими биохимиков свойствами

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Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
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Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
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В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
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