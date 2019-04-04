Футбол
«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛСоветский спорт 09:15
Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го. Клуб потратил 51 млн на агентов в указанный период.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Елена Малышева порекомендовала спать не больше 5 часов в сутки
По признанию Малышевой, мужчина спит не более 4-5 часов и при этом цитирует императора Наполеона: «Я сплю не больше четырех часов, старики не больше пяти, солдаты шести, женщины семи, дети восьми, а девять могут позволить себе спать только больные».
Обновлено в 12:49
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено вчера в 06:08
Армия и оружие
Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум
Министр иностранных дел заявил, что С-400 «не будут интегрированы» в общую оборонительную структуру НАТО, но будет служить интересам собственной обороны Турции.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Обновлено в 12:44
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Политика
В российских школах изменят меры безопасности
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Авто
Volvo сообщил цену на универсал V60 Cross Country
Новинка предлагается в комплектации Plus с бензиновым двигателем T5 мощностью в 250 л.с. Цены стартуют с отметки в 3 069 000 рублей, сообщает Volvo Car Russia.
Обновлено в 05:17
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Футбол
Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»
Инсайды "СЭ" Хотим постоянно выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов – В одном из наших разговоров, который состоялся еще до мая 2017-го "Спартак", вы сказали, что стимул не продавать клуб заключается в том, чтобы красно-белые вновь стали чемпионами.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Бастрыкин вменил судье 37 преступлений
Обновлено в 05:51
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье
Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть
Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Единоборства
Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьеры
26 марта ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 добрался до России
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше
Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины
Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 12:24
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20