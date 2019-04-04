«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛСоветский спорт 09:15

Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го. Клуб потратил 51 млн на агентов в указанный период.

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ

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