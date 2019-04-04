Футбол

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛСоветский спорт 09:15

Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го. Клуб потратил 51 млн на агентов в указанный период.
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«Ливерпуль» за год выплатил агентам £43,8 млн. Больше всех в АПЛ

Sport24.ru07:47

«Ливерпуль» потратил на услуги агентов больше всех в АПЛ

Матч ТВ10:21

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ

Советский спорт09:15

«Ливерпуль» за год выплатил агентам свыше € 50 млн

Чемпионат14:15

«Ливерпуль» за год заплатил 43 миллиона агентам. У «Челси» - почти в 2 раза меньше

Спорт-Экспресс07:31

«Ливерпуль» выплатил агентам 43 млн фунтов в прошлом году – больше всех в АПЛ. В топ-3 также «Челси» и «Ман Сити»

Sports.ru08:46

Клубы АПЛ выплатили агентам больше 300 млн евро за последний год

Eurosport.ru08:35
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
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