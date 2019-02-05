Футбол
«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»Soccer.ru вчера в 16:50
|22′
Садио Мане
Мичейл Антонио
|28′
|54′
Жоэль Матип
Хавьер Эрнандес
|60′
|69′
Адам Лаллана
Джердан Шакири
|75′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Марк Нобл
Педро Обианг
|79′
Хавьер Эрнандес
Энди Кэрролл
|79′
Фелипе Андерсон
Артюр Масуаку
|90′+1′
|28%
|Владение мячом
|72%
|63%
|Процент точных передач
|84%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|3
|9
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑3‑3
1
Фабианьский
24
Фредерикс
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
14
Обианг
41
Райс
11
Снодграсс
30
Антонио
9
Кэрролл
26
Масуаку
13
Алиссон
7
Милнер
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
23
Шакири
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
27
Ориги
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Отрыв «красных» от «Манчестер Сити» теперь составляет три балла. «Вест Хэм», имея в своем активе 32 очка, располагается на 12-м месте.
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом». Отставание «Ман Сити» - уже три очка
Спорт-Экспрессвчера в 16:53
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом», не сумев победить во втором матче подряд
Sport24.ruвчера в 16:52
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