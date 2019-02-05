Футбол

«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»Soccer.ru вчера в 16:50

Вест Хэм — Ливерпуль
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
22′
Садио Мане
Мичейл Антонио
28′
54′
Жоэль Матип
Хавьер Эрнандес
60′
69′
Адам Лаллана
Джердан Шакири
75′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Марк Нобл
Педро Обианг
79′
Хавьер Эрнандес
Энди Кэрролл
79′
Фелипе Андерсон
Артюр Масуаку
90′+1′
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Отрыв «красных» от «Манчестер Сити» теперь составляет три балла. «Вест Хэм», имея в своем активе 32 очка, располагается на 12-м месте.
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