Футбол

«Ливерпуль» поставил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛSport24.ru вчера в 13:19

Кардифф Сити — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
57′
Джорджиньо Вейналдум
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
67′
71′
Наби Кейта
Фабиньо
75′
Фабиньо
Джеймс Милнер
Джо Роллс
Леандро Бакуна
79′
Арон Гуннарссон
80′
81′
Джеймс Милнер
Дэвид Хойлетт
Джос Мерфи
83′
86′
Трент Арнолд
Джо Гомес
90′+1′
Джеймс Милнер
После победы над «Кардифф Сити» (2:0) на счету красных стало 88 очков. С момента основания АПЛ в 1992 году и до сих пор лучшим результатом «Ливерпуля» оставались 86 очков, набранные в сезоне-2008/09, когда клуб занял в чемпионате второе место.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ливерпуль» побил клубный рекорд по количеству набранных очков в сезоне АПЛ

Матч ТВвчера в 14:14

«Ливерпуль» поставил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

Sport24.ruвчера в 13:19

«Ливерпуль» установил клубный рекорд, набрав 88 очков в АПЛ

Чемпионатвчера в 13:30

«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в чемпионате Англии

Спорт-Экспрессвчера в 13:27

«Ливерпуль» набрал рекордное количество очков в этом сезоне

Soccer.ruвчера в 13:21

«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по набранным очкам за сезон в премьер-лиге

Советский спортвчера в 13:40

«Ливерпуль» набрал 88 очков в сезоне. Это рекорд клуба в АПЛ

Sports.ruвчера в 13:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

Роспотребнадзор рекомендовал покупателям выбирать к Пасхе куличи из натуральных ингредиентов и мыть с мылом яйца, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии

Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами.
Обновлено в 03:13
Политика

Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Российские политики и звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили шоумена Владимира Зеленского, который, по предварительным подсчетам протоколов, стал лидером голосования во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Политика

Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной

Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 02:21
Теннис

Мария Шарапова сообщила, что не беременна

Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Происшествия

У эксперта в Москве похитили картину Левитана

Обновлено в 05:06
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке приближается к 300

Количество погибших в результате серии террористических актов на Шри-Ланке достигло 290 человек.
Обновлено в 00:07
Политика

На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов

По данным Центризбиркома Украины, Львовская область - единственная на Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Общество

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник.
Обновлено в 00:39
Политика

Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись

Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:53
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Супруг Милявской поставил ей ультиматум

Супруг Лолиты Милявской поставил ей условие: не выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

Обновлено в 04:54
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold выйдет в России в мае по цене от 150 000 рублей

Согласно заявлению главы Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева, новинка может стоить от 150 000 до 200 000 рублей.
Обновлено в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное