«Ливерпуль» получил больше всех призовых в АПЛЕженедельник Футбол 07:39

Стал известен список сумм призовых в чемпионате Англии. Они были выплачены командам АПЛ по окончании сезона-2019/20. Сообщается, больше всех денег заработал «Ливерпуль».

«Ливерпуль» получил больше всех призовых в АПЛ

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