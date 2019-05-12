Футбол

«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»Чемпионат 07:18

Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона. Как сообщает Daily Mail, больше всех по итогам розыгрыша первенства заработал «Ливерпуль».
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СМИ: «Ливерпуль» обошел «Ман Сити» по сумме призовых в АПЛ

Матч ТВ08:14

"Манчестер Сити" заработал меньше "Ливерпуля, несмотря на победу в чемпионате Англии

Спорт-Экспресс04:59

«Ливерпуль» получит больше призовых за сезон в премьер-лиге, чем «Манчестер Сити»

Советский спорт06:29

Daily Mail: «Ливерпуль» получил самые большие призовые в АПЛ

РИА Новости06:06

«Ливерпуль» занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых

Газета.Ru05:26

«Ливерпуль» получил самые большие призовые в АПЛ. Аутсайдеры заработали более $100 млн каждый

Sport24.ru04:29

«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»

Чемпионат07:18
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Актриса Любовь Тихомирова раскрыла причины развода с мужем

Обновлено в 07:42
Музыка

Шнуров пожелал удачи Лазареву на «Евровидении»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожелал удачного выступления певцу Сергею Лазареву на «Евровидении».
Обновлено в 10:06
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Общество

В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения

Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Политика

Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил, что Киев откажется от соблюдения минских соглашений в том случае, если европейские страны, включая Германию и Францию, добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.
Обновлено в 10:32
Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

Обновлено в 09:39
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Музыка

Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Политика

Китай ввел ответные пошлины на товары из США

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Спорт

Медведева описала Загитову одним словом

Российская фигуристка Евгения Медведева описала своих коллег Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Госдуме рассмотрят поправки, усиливающие наказание за пьяные ДТП

Депутаты Госдумы планируют на этой неделе рассмотреть поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие за собой тяжелые травмы или гибель людей, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:02
Политика

В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву

Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Интернет

VK тестирует отключение личных сообщений в Казахстане

Социальная сеть «ВКонтакте» в качестве эксперимента отключила личные сообщения для пользователей в Казахстане.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Рестлер умер во время боя в Лондоне

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
Обновлено в 06:23
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В ГИБДД рассказали, когда водитель может говорить по телефону за рулем

Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко

Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
Обновлено в 08:25
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook «Послание мира Донбассу».
Обновлено в 10:30
Хоккей

Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей

По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Политика

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В Турции стартовали крупнейшие военно-морские учения

Обновлено в 09:28
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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