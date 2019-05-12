Футбол

«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»Чемпионат 07:18

Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона. Как сообщает Daily Mail, больше всех по итогам розыгрыша первенства заработал «Ливерпуль».
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СМИ: «Ливерпуль» обошел «Ман Сити» по сумме призовых в АПЛ

Матч ТВ08:14

«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»

Чемпионат07:18

«Ливерпуль» получил самые большие призовые в АПЛ. Аутсайдеры заработали более $100 млн каждый

Sport24.ru04:29

Daily Mail: «Ливерпуль» получил самые большие призовые в АПЛ

РИА Новости06:06

«Ливерпуль» занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых

Газета.Ru05:26

"Манчестер Сити" заработал меньше "Ливерпуля, несмотря на победу в чемпионате Англии

Спорт-Экспресс04:59

«Ливерпуль» получит больше призовых за сезон в премьер-лиге, чем «Манчестер Сити»

Советский спорт06:29
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Политика

В ЕС решили не вводить санкции против РФ за паспортизацию Донбасса

Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 07:15
Политика

Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США

Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100

В пресс-службе Минздрава сообщили РБК о состоянии пострадавших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево.
Обновлено в 07:21
Технологии

Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры

Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03
Спорт

Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Общество

IKEA откроет первый магазин в черте Москвы в конце июня

Обновлено в 07:44
Происшествия

По следам драки фанатов «Зенита» и ЦСКА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после драки болельщиков «Зенита» и ЦСКА, передает «Фонтанка».
Обновлено в 05:06
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Футбол

Арустамян: «Цорн назначен новым генеральным директором „Спартака“»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян в телеграм сообщил о назначении Томаса Цорна новым генеральным директором с функциями главы спортивного департамента.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Общество

В Сицилии продали все дома за 1 евро

Предложения приобрести заброшенные дома в небольших провинциальных городах Италии за символическую цену появлялись и раньше.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Высокопоставленного силовика задержали по делу о хищении 400 млн у ФСБ

По данным издания, которое ссылается на источник в силовых структурах, на причастность к взяточничеству сейчас проверяется ряд бывших и действующих сотрудников управления капитального строительства ФСБ.
Обновлено вчера в 23:26
Транспорт

В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации

Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Экономика

Сотрудники ЧЭМК заявили о готовности к митингам из-за низких зарплат

Подписи под требованием об индексации поставили 2 тысячи человек Работники АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК, принадлежит бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову) заявили о готовности к акциям протеста, в случае если руководство предприятия не примет меры по повышению зарплаты.
Обновлено в 07:08
Общество

ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг

ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Происшествия

Сообщения о минировании вокзала и аэропорта в Тюмени оказались ложными

Обновлено в 09:12
Технологии

«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Происшествия

СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Несколько ТЦ, вокзалы и аэропорт. В Липецке эвакуируют людей

По данным информационного агентства, которое ссылается на представителя областной администрации, людей эвакуировали с территорий автовокзала, железнодорожного вокзала, автостанции, трех ТЦ и касс аэропорта.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером

Некоторое время в СМИ появились данные о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались.
Обновлено в 09:01
ЖКХ

В Москве начнут отключать горячую воду в домах

Плановые отключения горячей воды для проведения профилактических работ на тепловых сетях в Москве начнутся 13 мая и завершатся в конце августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "МОЭК".
Обновлено вчера в 18:57
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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