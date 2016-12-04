Стало известно, кем «Ливерпуль» заменит Симона Миньоле на позиции второго вратаря. Мерсисайдский клуб намерен подписать контракт с Адрианом. Утверждается, что «Ливерпуль» близок к этому, игрок возглавлял шорт-лист кандидатов на замену бельгийцу.

Авто Японская NEC представила «летающий автомобиль» Японский производитель электроники NEC Corp. представил «летающий автомобиль», большую беспилотную машину с четырьмя пропеллерами, способную парить в воздухе около минуты на высоте 3 метров.

Общество Тайфун «Франциско» накроет Приморье уже 8 августа Согласно расчетам синоптиков, утром 8 августа "Франциско" выйдет к южным районам Приморского края и на сутки испортит погоду в регионе.

Авто В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200 На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.

Шоу-бизнес Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк 33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.

Теннис Кузнецова стартовала с победы на турнире в Торонто Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла китаянку Ван Сию в матче 1/32 финала турнира WTA в канадском Торонто.

Финансы США уличили Китай в манипулировании валютным курсом 5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за $1.

Здоровье В России могут появиться офисные медпункты В России могут возродить практику присутствия на производстве цеховых и офисных врачей.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.

Здоровье Сроки использования зубных щеток, кремов и подушек назвали эксперты Эксперты рассказали, какие максимальные сроки использования должны быть у подушек, зубных щеток, солнцезащитных кремов и тары для хранения контактных линз.

Политика Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Минутой молчания почтили в Хиросиме память погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 г. Церемония прошла 6 августа в Парке Мира.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Транспорт В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.

Технологии Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки через платежный сервис «Плати QR».

Единоборства Тренер Магомедшарипова назвал желаемых соперников для россиянина в UFC Тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Рикардо Алмейда поделился мнением, с кем мог бы провести ближайший поединок его подопечный.

Футбол «Бавария» может арендовать у «Реала» Бэйла Отмечается, что если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», то «Бавария» может сделать предложение в конце трансферного окна, которое закрывается 2 сентября.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Наука Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды Исследователи рассмотрели не только выбросы самоката, но и воздействие на окружающую среду материалов, используемых при их производстве, транспортировке и сборке.