Футбол
«Ливерпуль» подпишет экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана на замену МиньолеSports.ru 04:25
Стало известно, кем «Ливерпуль» заменит Симона Миньоле на позиции второго вратаря. Мерсисайдский клуб намерен подписать контракт с Адрианом. Утверждается, что «Ливерпуль» близок к этому, игрок возглавлял шорт-лист кандидатов на замену бельгийцу.
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