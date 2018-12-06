Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба
Евро-футбол.ру
02:33

Бернли — Ливерпуль
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
23′
Джо Гомес
Трент Арнолд
Джек Корк
54′
62′
Джеймс Милнер
65′
Альберто Морено
Мохамед Салах
66′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
69′
Роберто Фирмино
Роберт Брэди
Аарон Леннон
71′
Крис Вуд
Сэм Воукс
71′
Эшли Барнс
Матей Выдра
83′
Матей Выдра
86′
90′+1′
Джердан Шакири
Мерсисайдский коллектив начал чемпионат с 15 матчей без поражений - 12 побед и 3 ничьих. Это лучший старт клуба за всю 126-летнюю историю.
Евро-футбол.ру02:33

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