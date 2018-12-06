Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба
Евро-футбол.ру
02:33

Бернли — Ливерпуль
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
23′
Джо Гомес
Трент Арнолд
Джек Корк
54′
62′
Джеймс Милнер
65′
Альберто Морено
Мохамед Салах
66′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
69′
Роберто Фирмино
Роберт Брэди
Аарон Леннон
71′
Крис Вуд
Сэм Воукс
71′
Эшли Барнс
Матей Выдра
83′
Матей Выдра
86′
90′+1′
Джердан Шакири
Мерсисайдский коллектив начал чемпионат с 15 матчей без поражений - 12 побед и 3 ничьих. Это лучший старт клуба за всю 126-летнюю историю.
Евро-футбол.ру02:33

Подробнее о событии

«Ливерпуль» выдал лучший старт в премьер-лиге за всю 126-летнюю историю клуба

Советский спорт04:22

«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона в чемпионате за 126-летнюю историю клуба

Чемпионат02:48

«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона за всю историю

Матч ТВ02:39

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Евро-футбол.ру02:33

«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона за всю свою историю

Sports.ru01:55

«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона в 126-летней истории

Спорт-Экспрессвчера в 18:51

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона с 1892 года

Sport24.ruвчера в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Футбол

ФК «Урал» на выезде сыграл вничью с командой «Спартак»

Обновлено в 05:39
Футбол

Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии лучшему молодому игроку отечественной Премьер-лиги.
Обновлено в 05:36
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ мог вырвать победу, у нас было много моментов»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (2:2).
Обновлено в 05:39
Футбол

«Барселона» разгромила клуб «Леонеса» в Кубке Испании

«Барселона» на своем поле провела ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».
Обновлено в 04:02
Футбол

На 65-м году жизни скончался Александр Минаев

Обновлено в 05:37
Футбол

Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован

Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Обновлено в 04:05
Футбол

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 03:16
Футбол

Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Обновлено в 05:30
Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом»

Обновлено в 05:20
Футбол

Семак и игроки «Зенита» записали ролик в поддержку Кокорина и Мамаева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и футболисты клуба записали видеообращение в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили содержание под стражей в СИЗО до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 05:31
Футбол

Лучшей московской академией назвали школу ЦСКА

Обновлено в 05:13
Футбол

Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол

Тренер «Челси» прокомментировал второй выездной проигрыш подряд

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри не смог найти объяснений поражению команды в игре против «Вулверхэмптона» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 03:30
Футбол

Пойет получит 1,4 млн евро компенсации от «Бордо»

Бывший главный тренер "Бордо" Густаво Пойет договорился с клубом о компенсации в размере 1,4 млн евро.
Обновлено в 03:16
Футбол

«Спартак» будет готовиться к матчу с «Вильярреалом» в Валенсии

Как сообщает официальный сайт «Спартака», тренерский штаб решил провести подготовку к матчу в Валенсии, расположенной в часе езды от Вильярреала.
Обновлено в 05:31
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное