Футбол

«Ливерпуль» подтвердил интерес к бывшему игроку «Манчестер Сити»Матч ТВ 00:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил свою заинтересованность в покупке вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. По информации источника, главный тренер «Ливерпуля» заявил о том, что в свое время «Манчестер Сити» отказался продавать Санчо в другой английский клуб.
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Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ хотел подписать Санчо, но не смог»

Спорт-Экспресс02:19

«Ливерпуль» подтвердил интерес к бывшему игроку «Манчестер Сити»

Матч ТВ00:45

«Ливерпуль» подтвердил интерес к бывшему игроку «Манчестер Сити»

Sportbox.RU00:45

Клопп: клубы АПЛ не продают игроков другим английским клубам

Чемпионат00:30
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Происшествия

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США

Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".
Обновлено в 01:20
Экономика

Рост цен на продукты назвали необходимым для успешного бизнеса

Цена на продовольственные товары для населения должна повышаться, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Индии столкнулись два военных самолета

В индийском штате Карнатака столкнулись два самолета авиационно-пилотажной группы «Сурья Киран» ВВС Индии.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимира Квачкова освободили, сообщил РБК его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:25
Космос

Роскосмос предложит космическим туристам полететь по маршруту Гагарина

Обновлено в 02:10
Футбол

«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева

Обновлено в 02:33
Происшествия

В Москве началась проверка в ТЦ «Атриум» после сообщения о минировании

Обновлено в 01:29
Гаджеты

Названы 20 лучших в мире смартфонов

Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

В Австрии предрекли конец монополии Украины на транзит газа

Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 01:52
Политика

Трамп намерен обратиться с речью к военным Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в своей речи обратится к военным Венесуэлы с призывом перейти на сторону самопровозглашённого главы республики Хуана Гуайдо.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика

Группа «Эталон» покупает 51% в «Лидер-Инвест» у АФК «Система»

АФК "Система" подписала обязывающие документы о продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" девелоперской компании "Эталон" за 15,2 миллиарда рублей, при этом корпорация сохраняет интерес к покупке доли в самой группе "Эталон", сообщает АФК.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Красноярске арестовали владельца взорвавшегося дома в Покровке

Обновлено в 01:07
Общество

В Совфеде предложили ограничить работу супермаркетов в выходные

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 01:29
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» одолеть «Лос-Анджелес» Ковальчука

Обновлено в 02:39
Политика

Жители южных Курил высказались против передачи островов Японии

Обновлено вчера в 20:51
Недвижимость

Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 02:04
Политика

Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер

В общей сложности получилось 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб от которых составил 6,3 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Во Владивостоке водитель сбил на тротуаре семью с ребенком и скрылся

Обновлено вчера в 08:20
Общество

Минкомсвязь предложила встроить в таксофоны системы оповещения о ЧС

Таксофоны, находящиеся в населенных пунктах Российской Федерации, могут быть оборудованы системой оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено в 01:20
Политика

Против Трампа подали иск 16 штатов США

Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие

Армия США начала борьбу с русским чертополохом

Обновлено в 02:24
Общество

Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь на 19 февраля

Последнее суперлуние в 2019 году пройдет в ночь с 18 на 19 февраля, наблюдать его можно будет и в ночь с 19 на 20 февраля, сообщили РИА Новости ранее в Московском планетарии.
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие

Глава Рособоронэкспорта назвал портфель заказов компании в Индии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 г. глава госкорпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», подписанный РФ и Индией, вступил в силу.
Обновлено в 01:41
Экономика

Гройсман предрек Украине отказ от импортного газа

Украина сможет отказаться от импорта газа в ближайшие пять лет благодаря открытию собственных недр.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Экс-глава думы Тюмени осужден условно за ДТП с двумя погибшими

Обновлено в 02:35
Происшествия

Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»

Обновлено вчера в 14:08
Общество

В России за пять лет стали реже заключать браки

В России за пять лет стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные Минюста, с которыми ознакомился RT.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Джейдон Санчо
Немецкий футболист
Английский футболист, вингер клуба Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» и сборной Англии.
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