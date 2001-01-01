Футбол
«Ливерпуль» подтвердил интерес к бывшему игроку «Манчестер Сити»Матч ТВ 00:45
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил свою заинтересованность в покупке вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. По информации источника, главный тренер «Ливерпуля» заявил о том, что в свое время «Манчестер Сити» отказался продавать Санчо в другой английский клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США
Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".
Обновлено в 01:20
Экономика
Рост цен на продукты назвали необходимым для успешного бизнеса
Цена на продовольственные товары для населения должна повышаться, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Индии столкнулись два военных самолета
В индийском штате Карнатака столкнулись два самолета авиационно-пилотажной группы «Сурья Киран» ВВС Индии.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимира Квачкова освободили, сообщил РБК его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Названы 20 лучших в мире смартфонов
Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Австрии предрекли конец монополии Украины на транзит газа
Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 01:52
Политика
Трамп намерен обратиться с речью к военным Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в своей речи обратится к военным Венесуэлы с призывом перейти на сторону самопровозглашённого главы республики Хуана Гуайдо.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Группа «Эталон» покупает 51% в «Лидер-Инвест» у АФК «Система»
АФК "Система" подписала обязывающие документы о продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" девелоперской компании "Эталон" за 15,2 миллиарда рублей, при этом корпорация сохраняет интерес к покупке доли в самой группе "Эталон", сообщает АФК.
Обновлено в 02:06
Общество
В Совфеде предложили ограничить работу супермаркетов в выходные
Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 01:29
Политика
Жители южных Курил высказались против передачи островов Японии
Обновлено вчера в 20:51
Недвижимость
Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
Несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 02:04
Политика
Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер
В общей сложности получилось 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб от которых составил 6,3 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Во Владивостоке водитель сбил на тротуаре семью с ребенком и скрылся
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Минкомсвязь предложила встроить в таксофоны системы оповещения о ЧС
Таксофоны, находящиеся в населенных пунктах Российской Федерации, могут быть оборудованы системой оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено в 01:20
Политика
Против Трампа подали иск 16 штатов США
Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
Армия США начала борьбу с русским чертополохом
Обновлено в 02:24
Общество
Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь на 19 февраля
Последнее суперлуние в 2019 году пройдет в ночь с 18 на 19 февраля, наблюдать его можно будет и в ночь с 19 на 20 февраля, сообщили РИА Новости ранее в Московском планетарии.
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
Глава Рособоронэкспорта назвал портфель заказов компании в Индии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 г. глава госкорпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», подписанный РФ и Индией, вступил в силу.
Обновлено в 01:41
Экономика
Гройсман предрек Украине отказ от импортного газа
Украина сможет отказаться от импорта газа в ближайшие пять лет благодаря открытию собственных недр.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»
Обновлено вчера в 14:08
Общество
В России за пять лет стали реже заключать браки
В России за пять лет стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные Минюста, с которыми ознакомился RT.
Обновлено в 00:00