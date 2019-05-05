Футбол
«Барселона» пожелала здоровья СалахуЕвро-футбол.ру 08:49
"Барселона" пожелала здоровья нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. В понедельник на пресс-конференции наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что Салах не сможет сыграть в ответном полуфинале Лиги чемпионов из-за сотрясения мозга.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Хоккей
«Бостон Брюинз» стал вторым полуфиналистом Кубка Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал победу в шестом матче серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».
Обновлено в 21:53
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Общество
В Холмске на 25 дней закрыли «Русалочку»
Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 25 суток.
Обновлено в 21:09
Авто
Машину с канализационными люками вместо колес показали на видео
Оценив, как голландские автомобилисты нарезают круги по льду на циркулярных дисках, новосибирские естествоиспытатели из «Гараж-54» придумали свой, не менее эксцентричный ответ – заменить колеса на настоящие канализационные люки.
Обновлено в 08:06
Происшествия
На Камчатке медведь растерзал рыбака
4 мая в отдел поступило сообщение о том, что на мужчину напал медведь.
Обновлено в 21:55
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Футбол
Президент «Наполи» предложил создать единый еврокубок на 80 клубов
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы одним общим турниром.
Обновлено в 15:35
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Игры
Десять минут Outer Wilds: космическое приключение с петлями времени
Пару месяцев назад независимая студия Mobius Digital и известное издательство Annapurna Interactive анонсировали космическое приключение Outer Wilds.
Обновлено в 15:40
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына
Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Футбол
Суарес: «Не буду праздновать, если забью на „Энфилде“»
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".
Обновлено в 15:49
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков рядом с Алеппо
Сирийские правительственные войска атаковали позиции террористов к югу и западу от Алеппо.
Обновлено в 19:29
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Финансы
Товарооборот России со странами БРИКС вырос до $125 млрд за 5 лет
«За пять лет в российском экспорте со странами БРИКС доля расчетов в рублях выросла в 7,2 раза — до 9,4% — и составила 6,3 млрд в долларовом эквиваленте»,— говорится в документе.
Обновлено в 21:59
Политика
В США открыли памятник литовцу, обвиняемому в участии в Холокосте
4 мая в пригороде Чикаго в присутствии министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса был открыт монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту Адольфуса Раманаускаса.
Обновлено в 22:07