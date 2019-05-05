«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»Спорт-Экспресс 15:12

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»

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