Футбол
«Ливерпуль» подпишет контракт с 16-летним форвардом «Фулхэма»Спорт-Экспресс 02:32
Эллиот стал самым молодым игроком в истории АПЛ, дебютировав там в возрасте 16 лет и 30 дней. Свой первый профессиональный контракт сроком не более трех лет он сможет подписать в апреле следующего года.
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