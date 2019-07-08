Эллиот стал самым молодым игроком в истории АПЛ, дебютировав там в возрасте 16 лет и 30 дней. Свой первый профессиональный контракт сроком не более трех лет он сможет подписать в апреле следующего года.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Политика Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.

Политика Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1» Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.

Происшествия В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.

Здоровье Медведев: всероссийская диспансеризация улучшит демографическую ситуацию Всероссийская диспансеризация населения поспособствует улучшению демографической ситуации в стране и предупреждению опасных заболеваний, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, передаёт РИА «Новости».

Футбол Российский защитник продолжит карьеру в Армении Российский защитник Виталий Запрудских в понедельник завершил переход в армянский клуб «Ной» (бывший «Арцах»).

Политика ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Финансы Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ «Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.

Общество Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.

Происшествия Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Общество Названо отношение россиян к браку Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего возлюбленного 37-летняя Вера Брежнева воспитывает 18-летнюю дочь Соню Киперман, которую она родила от украинского чиновника Виталия Войченко.

Спорт Фигуристка Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Общество Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.

Шоу-бизнес Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.

Авто В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.

Авто Audi представила самый мощный дизельный внедорожник Audi SQ8 Следующее поколение внедорожника является самым мощным автомобилем в Европе.