Футбол

«Ливерпуль» подпишет контракт с 16-летним форвардом «Фулхэма»Спорт-Экспресс 02:32

Эллиот стал самым молодым игроком в истории АПЛ, дебютировав там в возрасте 16 лет и 30 дней. Свой первый профессиональный контракт сроком не более трех лет он сможет подписать в апреле следующего года.
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Самый молодой игрок в истории АПЛ перейдет в «Ливерпуль»

Sport24.ru02:29

«Ливерпуль» подпишет 16-летнего форварда «Фулхэма» Эллиота – самого молодого игрока в истории АПЛ

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СМИ: «Ливерпуль» укрепится 16-летним нападающим

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Самый молодой игрок в истории чемпионата Англии перейдет в «Ливерпуль»

Газета.Ru03:59
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