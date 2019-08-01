Футбол

«Ливерпуль» подпишет экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана на замену МиньолеSports.ru 04:25

Стало известно, кем «Ливерпуль» заменит Симона Миньоле на позиции второго вратаря. Мерсисайдский клуб намерен подписать контракт с Адрианом. Утверждается, что «Ливерпуль» близок к этому, игрок возглавлял шорт-лист кандидатов на замену бельгийцу.
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