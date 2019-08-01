Футбол
«Ливерпуль» подпишет экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана на замену МиньолеSports.ru 04:25
Стало известно, кем «Ливерпуль» заменит Симона Миньоле на позиции второго вратаря. Мерсисайдский клуб намерен подписать контракт с Адрианом. Утверждается, что «Ливерпуль» близок к этому, игрок возглавлял шорт-лист кандидатов на замену бельгийцу.
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В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
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Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана
Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
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Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
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В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
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Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
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Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей
Обновлено вчера в 16:33
Финансы
Утренний комментарий ПСБ по рынку акций (5 августа 2019 г.)
Дополнительным фактором риска на рынках являются комментарии властей Китая относительно протестов в Гонконге – в воскресенье издание Синьхуа заявило, что «Пекин не будет сидеть сложа руки и позволять беспорядкам в Гонконге продолжаться».
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку в Черном море
Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 20:09
Космос
«Hubble» сфотографировал красочное слияние галактик
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок двух галактик, которые находятся в стадии слияния и показывают примерную картину того, что ожидает в будущем Млечный Путь и его соседку галактику Андромеду.
Обновлено в 02:11
Футбол
«Зенит» ответил на сообщения о продаже Малкома из-за расизма фанатов
Конфликта между болельщиками «Зенита» и темнокожим бразильским новичком клуба Малкомом не было.
Обновлено в 02:30
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Кино
В киновселенной Marvel может появиться новый персонаж
Сценарист и продюсер студии Marvel Кристофер Маркус заявил, что в новых фильмах киновселенной может появиться Красный Халк, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 04:47
Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Общество
Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе
Предстоящий четверг, 8 августа, станет самым теплым днем на этой неделе, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
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Обновлено в 07:16
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
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Обновлено в 04:10
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 03:26
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Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии
В 12.15 мск самолет оказался напротив базы России в Тартусе. Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 06:39
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
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Обновлено в 06:55
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Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
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Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь
Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43