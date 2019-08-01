Футбол
Бывший вратарь «Вест Хэма» Адриан стал игроком «Ливерпуля»Спорт-Экспресс 09:09
В прошлом сезоне вратарь провел 5 матчей в составе "Вест Хэма" и пропустил 8 голов. Портал transfermarkt.de оценивает Адриана в 3,5 миллиона евро. Ранее стало известно, что голкипер Симон Миньоле перешел из "Ливерпуля" в "Брюгге".
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Происшествия
МЧС определило основную причину пожаров в Сибири
МЧС назвало основную причину лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России, об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:27
Политика
Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США
В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Здоровье
Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи
2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Появились первые фотографии внука Леры Кудрявцевой
Малыш появился на свет 20 мая 2018 года, однако скрывать рождение внука счастливой бабушке удавалось еще несколько месяцев.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Танк иранских военных задымился на Армейских играх
Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Минобороны отчиталось о тушении лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана
Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:24
Финансы
Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций
Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США.
Обновлено в 03:27
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Космос
НАСА ускорит поиск внеземной жизни
Уменьшение числа пригодных для жизни планет позволит астрономам тщательнее сконцентрироваться на каждой из них и быстрее обнаружить признаки жизни, сообщает Джейн Ригби, астрофизик космического центра НАСА Годдард Как сообщает НАСА, первый запуск состоится в августе.
Обновлено в 09:17
Футбол
Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным
Английский "Манчестер Юнайтед" оформил переход центрального защитника сборной Англии из "Лестера" Гарри Магуайра за 80 млн фунтов.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Новая медицинская процедура отсрочит менопаузу на 20 лет
Материал, взятый в 25 лет, может отложить менопаузу на 20 лет, тогда как ткань, взятая у 40-летней женщины, может только отодвинуть ее на пять.
Обновлено в 07:55
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Общество
Вместо головы у скульптуры в доме Кирилловых появилась камера
Инсталляция называется "Пугало" В Санкт-Петербурге у скульптуры в доме Кирилловых вместо головы появилась камера уличного наблюдения.
Обновлено в 05:45
Политика
Трамп назвал причины массовых убийств в США
Психические заболевания стали причиной массовых убийств в США с применением огнестрельного оружия, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки
В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Француз пересек Ла-Манш на летающей доске со второго раза
Французский инженер Франки Запата со второго раза пересек Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено вчера в 03:21