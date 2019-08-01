Футбол

Бывший вратарь «Вест Хэма» Адриан стал игроком «Ливерпуля»Спорт-Экспресс 09:09

В прошлом сезоне вратарь провел 5 матчей в составе "Вест Хэма" и пропустил 8 голов. Портал transfermarkt.de оценивает Адриана в 3,5 миллиона евро. Ранее стало известно, что голкипер Симон Миньоле перешел из "Ливерпуля" в "Брюгге".
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Бывший вратарь «Вест Хэма» Адриан стал игроком «Ливерпуля»

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