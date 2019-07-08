Футбол
«Ливерпуль» подписал самого молодого футболиста в истории АПЛBookmaker-ratings.ru 03:37
В прошлом сезоне Эллиотт сыграл за «Фулхэм» три матча, в общей сложности проведя на поле 27 минут. Харви — самый молодой футболист, принявший участие в поединке АПЛ. На момент игры ему исполнилось 16 лет и 30 дней.
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Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
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Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
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Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии 7-летняя девочка из Ингушетии, получившая травмы, остается в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Оскорбление Путина в прямом эфире: что ждет Габуния по грузинским законам
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Общество
Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона
В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
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Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Экономика
Матвиенко назвала введение счетов эскроу единственным верным решением
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что система счетов эскроу не лишена рисков для застройщиков, но ее введение в России было единственно правильным решением, так как она решает проблему обманутых дольщиков.
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Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
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Глава Huawei: ОС HongMeng работает быстрее Android и iOS
По словам Рена Чжэнфэя, главы Huawei, операционная система HongMeng, разработанная китайским производителем смартфонов, работает быстрее таких конкурентов, как Android и iOS.
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Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
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Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
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Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Общество
В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
Обновлено в 04:28
Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
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Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
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Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
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В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
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Украинцы высказались за компромиссное решение конфликта в Донбассе
На Украине большинство граждан придерживаются идеи поиска компромиссных решений для достижения мира в Донбассе, об этом свидетельствует общенациональный опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова.
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Политика
В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»
Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
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45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
График 45-летней Юлии Высоцкой наполнен разнообразными активностями.
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Xiaomi отзывает 10 тыс. электрических самокатов
Компания Xiaomi сообщила об отзыве своих электрических самокатов Mi Electric Scooter, которые могут быть потенциально опасны, сообщает www.ixbt.com.
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Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».
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