Футбол

«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛLenta.ru 06:56

Форвард перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма». В прошлом сезоне он провел три матча за взрослую команду «Фулхэма» и установил два исторических рекорда, став самым юным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) и Кубка английской лиги.
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«Ливерпуль» подписал самого юного футболиста в истории Премьер-лиги

Sport24.ru04:07

«Ливерпуль» объявил о переходе самого юного игрока в истории АПЛ

Sportbox.RU04:34

«Ливерпуль» объявил о переходе самого юного игрока в истории АПЛ

Матч ТВ04:34

«Ливерпуль» официально объявил о подписании Эллиотта

Советский спорт04:32

«Ливерпуль» подписал 16-летнего рекордсмена английской премьер-лиги

Спорт-Экспресс04:23

«Ливерпуль» подписал 16-летнего форварда «Фулхэма» Эллиота – самого молодого игрока в истории АПЛ

Sports.ru04:20

«Ливерпуль» объявил о переходе 16-летнего рекордсмена Премьер-лиги

Чемпионат04:08
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В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
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В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих

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Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
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