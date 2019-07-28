Футбол
«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛLenta.ru 06:56
Форвард перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма». В прошлом сезоне он провел три матча за взрослую команду «Фулхэма» и установил два исторических рекорда, став самым юным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) и Кубка английской лиги.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:25, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге задержан активист «Бессрочного протеста» Евгений Мусин
Активист «Бессрочного протеста» Евгений Мусин, который планировал провести одиночный пикет, посвященный вчерашним действиям силовиков по разгону несогласованного митинга в Москве, задержан на Университетской набережной Петербурга.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессору
Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Футбол
Оренбург — Зенит 0:1 (1-й тайм)
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Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Екатеринбурге автобус наехал на пешеходов, двое госпитализированы
Автобус наехал на пешеходов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, два человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:17
Спорт
Рылов и Колесников пробились в финал на дистанции 50 м на спине
Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников отобрались в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски
Задержаны исполняющий обязанности главы Министерства Виталий Шведов, а также бывший председатель правительства области Расул Султанов.
Обновлено 26 июля в 03:01
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Общество
В Екатеринбурге представят «ельцинскую» скамейку про любовь
Именную скамейку для влюбленных с упоминанием первого президента России Бориса Ельцина откроют в Екатеринбурге.
Обновлено 26 июля в 08:00
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено вчера в 10:39
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза
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Армия и оружие
Армия Украины применила тяжелые минометы по ДНР
21 раз применялось снайперское и стрелковое оружие, а также гранатометы и минометы.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Единоборства
Фрэнки Эдгар установил уникальный рекорд UFC
Невзирая на поражение, Эдгару удалось установить уникальное достижение.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Главу Ленинского района в Крыму подозревают во взяточничестве
Ранее сообщалось, что глава Ленинского района Крыма Светлана Иванова, возглавлявшая местную администрацию с октября 2017 года, была отправлена в отставку депутатами в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
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Здоровье
На водозаборах Благовещенска в воду добавляют дополнительный хлор
В целях профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска идет дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.
Обновлено в 05:58
Общество
В Байкальске из-за паводков введен режим ЧС
В городе Байкальске Иркутской области из-за паводка введён режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:09