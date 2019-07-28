Футбол

«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛLenta.ru 06:56

Форвард перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма». В прошлом сезоне он провел три матча за взрослую команду «Фулхэма» и установил два исторических рекорда, став самым юным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) и Кубка английской лиги.
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