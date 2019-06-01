Футбол

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионовПятый канал вчера в 17:17

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
Футболисты Юргена Клоппа обыграли лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и завоевали кубок европейских чемпионов. Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
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