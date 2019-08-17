Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выездеСоветский спорт вчера в 12:00

Саутгемптон — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
Ориоль Ромеу
36′
45′+1′
Садио Мане
Ориоль Ромеу
Дэнни Ингз
64′
Че Адамс
Стюарт Армстронг
68′
71′
Роберто Фирмино
74′
Джеймс Милнер
Фабиньо
Райан Бертран
Мусса Дженепо
77′
79′
Трент Арнолд
79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Дэнни Ингз
83′
Мусса Дженепо
84′
89′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джордан Хендерсон
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон», «Эвертон» оказался сильнее «Уотфорда»

Матч ТВвчера в 11:56

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде

Советский спортвчера в 12:00

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» благодаря голам Мане и Фирмино

Sport24.ruвчера в 11:57

Чудовищный промах экс-игрока «Ливерпуля». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 19:02

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон», «Эвертон» оказался сильнее «Уотфорда»

Sportbox.RUвчера в 11:56

АПЛ. «Ливерпуль» переиграл «Саутгемптон», «Норвич» победил «Ньюкасл»

Бомбардир.рувчера в 11:56

Чудовищная ошибка Адриана — в обзоре матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

Чемпионатвчера в 12:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Футбол

«Реал» обыграл «Сельту» в численном меньшинстве

Успеху футболистов "Реала" не помешало и численное меньшинство после удаления Луки Модрича.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

National Interest оценил развитие российского флота

В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний

Обновлено в 02:02
Происшествия

В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»

Обновлено вчера в 17:58
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Обновлено вчера в 17:55
Кино

Умер создавший кролика Роджера мультипликатор

Художник-мультипликатор Ричард Уильямс, создавший известного кролика Роджера, скончался в возрасте 86 лет, сообщает BBC со ссылкой на семью режиссера.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол

Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме

Стоит отметить, Шюррле пополнил "Спартак" этим летом, перейдя из дортмундской "Боруссии" на правах годичной аренды.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона

Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как и американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено вчера в 05:11
Футбол

Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Полузащитник «горожан» Александр Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ из 23 побед кряду, когда он был на поле.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика

Повышение пенсионного возраста это только начало

По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Теннис

Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати.
Обновлено в 02:46
Культура

У обезглавленной русалки с дома Николаевых появилось «QR-лицо»

Обновлено в 02:17
Политика

Трамп оскорбил своего сторонника на митинге

Обновлено в 02:01
Авто

Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины

Обновлено вчера в 11:00
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Космос

Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.
Обновлено 15 августа в 09:21
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Перми находятся в реанимации

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получают необходимую помощь, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Политика

Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине

Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в США

В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Авто

Другой Спутник – неизвестный автомобиль из СССР

Опытную микролитражку СМЗ-НАМИ‑086 Спутник разработали в 1960‑е годы и предназначали для инвалидов.
Обновлено в 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное