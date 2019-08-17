Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выездеСоветский спорт 12:00

Саутгемптон — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Ориоль Ромеу
36′
45′+1′
Садио Мане
Ориоль Ромеу
Дэнни Ингз
64′
Че Адамс
Стюарт Армстронг
68′
71′
Роберто Фирмино
74′
Джеймс Милнер
Фабиньо
Райан Бертран
Мусса Дженепо
77′
79′
Трент Арнолд
79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Дэнни Ингз
83′
Мусса Дженепо
84′
89′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джордан Хендерсон
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
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