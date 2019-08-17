Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата АнглииРИА Новости вчера в 12:25

Саутгемптон — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
Ориоль Ромеу
36′
45′+1′
Садио Мане
Ориоль Ромеу
Дэнни Ингз
64′
Че Адамс
Стюарт Армстронг
68′
71′
Роберто Фирмино
74′
Джеймс Милнер
Фабиньо
Райан Бертран
Мусса Дженепо
77′
79′
Трент Арнолд
79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Дэнни Ингз
83′
Мусса Дженепо
84′
89′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джордан Хендерсон
"Ливерпуль" в гостях обыграл "Саутгемптон" в матче второго тура английской футбольной премьер-лиги. Встреча, прошедшая в субботу в Саутгемптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ливерпуля". Голы у победителей забили Садио Мане (45+1 минута) и Роберто Фирмино (71).
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