Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.

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Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

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Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Технологии YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно Начиная с 24 сентября, контент YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

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Игры Persona 5 The Royal выйдет весной 2020 года «Королевское» издание Persona 5 не заставит себя долго ждать. Западные игроки смогут познакомиться с обновлённой игрой весной 2020 года.

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Здоровье В Крыму создают дополнительные «вакцинальные бригады» "Бригады будут выезжать в сельские и поселковые амбулатории, чтобы людям не пришлось ехать в центральные больницы", – добавила Листопад.