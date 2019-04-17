Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Порту» и прошел в полуфинал Лиги чемпионовГазета.Ru 17:00

Порту — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Драган»
26′
Садио Мане
32′
Садио Мане
Пепе
36′
46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
46′
65′
Мохамед Салах
66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
68′
71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
81′
84′
Вирджил ван Дейк
Португальский "Порту" на домашнем стадионе уступил английскому "Ливерпулю" в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась победой гостей со счетом 4:1.
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