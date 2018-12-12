Футбол

«Ливерпуль» победил «Наполи» в Лиге Чемпионов
Свободная Пресса
вчера в 16:55

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
В матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов английский «Ливерпуль» в родных стенах переиграл итальянский «Наполи» и обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. Встреча закончилась победой «мерсисайдцев» со счётом 1:0.
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