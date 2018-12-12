Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Голом в составе победителей отметился Мохаммед Салах (34-я минута).

«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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