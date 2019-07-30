Футбол

«Ливерпуль» победил «Лион» в товарищеском матчеSportbox.RU 14:53

«Ливерпуль» нанес поражение «Лиону» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы в составе английского клуба забили Роберто Фирмино и Гарри Уилсон. Также автоголом отметился Йоаким Андерсен.
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«Ливерпуль» — «Лион» — 3:1. Видеообзор товарищеского матча

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