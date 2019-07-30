Футбол
«Ливерпуль» победил «Лион» в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 14:53
«Ливерпуль» нанес поражение «Лиону» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы в составе английского клуба забили Роберто Фирмино и Гарри Уилсон. Также автоголом отметился Йоаким Андерсен.
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Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
На Украине показали январские кадры с «Торном» в Макеевке и заявили: «РФ продолжает поставки оружия»
На сайте InformNapalm представлено видео, подпись к которому повествует о том, как по Макеевке движется автоматизированный комплекс радиоэлектронной разведки (радиоконтроля) «Торн».
Обновлено в 04:28
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Космос
«Союз» с космическим грузовиком «Прогресс» стартовал к МКС
Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12" стартовала с Байконура к МКС.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Общество
Дмитрий Медведев встретился с первыми «гектарщиками» в Забайкалье
В рамках визита в Забайкальский край председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил многофункциональный центр, где с 1 августа начался прием заявок от жителей региона на участие в программе "Дальневосточный гектар".
Обновлено в 04:31
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них
В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (см. стр. 8–9).
Обновлено вчера в 17:52
Политика
В МЧС напомнили, что неоднократно помогали США в борьбе с пожарами
В МЧС РФ напомнили, что российская сторона неоднократно, в том числе на высшем уровне, предлагала США свою помощь в борьбе с пожарами и другими природными катаклизмами.
Обновлено в 04:23
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:36
Политика
Глава Минприроды попросил выделить до 3 млрд рублей на тушение пожаров
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин во время совещания по ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе предложил выделить из резервного фонда правительства от 2,5 до 3 млрд рублей на их тушение, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Технологии
Ford приобрела компанию Quantum Signal для ускорения разработки робомобилей
Автопроизводитель заявил, что планирует использовать «богатый опыт» Quantum в области моделирования в режиме реального времени для создания собственной платформы для предоставления транспортных услуг с использованием автономных автомобилей (TaaS), а также средств управления для поддержки функциональной безопасности и других технологий для транспортных средств.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
Россияне получили право на ипотечные каникулы. Соответствующий закон вступил в силу в среду, 31 июля.
Обновлено 30 июля в 22:27
Общество
Умерла зампред Конституционного суда
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз
Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
«ТЕХНО Лизинг» разместил биржевые облигации на 150 млн рублей
"ТЕХНО Лизинг" завершил размещение биржевых облигаций на 150 млн. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13