«Ливерпуль» нанес поражение «Лиону» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы в составе английского клуба забили Роберто Фирмино и Гарри Уилсон. Также автоголом отметился Йоаким Андерсен.

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Политика Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".

Политика На Украине возбудили новое дело против Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.

Космос Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».

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Происшествия Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС "Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.

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