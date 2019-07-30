«Ливерпуль» нанес поражение «Лиону» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы в составе английского клуба забили Роберто Фирмино и Гарри Уилсон. Также автоголом отметился Йоаким Андерсен.

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