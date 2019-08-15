Футбол

«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФАРБК 17:50

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, сегодня
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу «Ливерпуля». В Суперкубке УЕФА встречаются победители Лиги Чемпионов (" Ливерпуль") и Лиги Европы (" Челси") предыдущего сезона.
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