Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу «Ливерпуля». В Суперкубке УЕФА встречаются победители Лиги Чемпионов (" Ливерпуль") и Лиги Европы (" Челси") предыдущего сезона.

«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА

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