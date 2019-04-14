«Ливерпуль» победил «Челси» и вышел на первое место в АПЛBobsoccer вчера в 13:23

"Челси" не смог отыграть ни одного мяча. Эта победа позволила "Ливерпулю" (85) обойти "Манчестер Сити" (83) и занять первую строчку в турнирной таблице чемпионата, но у "горожан" есть игра в запасе. 24 апреля будет сыгран перенесенный матч с "Манчестер Юнайтед".

«Ливерпуль» победил «Челси» и вышел на первое место в АПЛ

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