Футбол
«Ливерпуль» победил «Брэдфорд» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 12:03
"Ливерпуль" переиграл "Брэдфорд" в товарищеском матче – 3:1. В составе победителей Джеймс Милнер оформил дубль, еще один гол забил Риан Брюстер. За "Брэдфорд" отличился Ойн Дойл. Следующий матч в рамках предсезонной подготовки "Ливерпуль" проведет против дортмундской "Боруссии".
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
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